رواية "باب الوادي".. رحلة بحث عن الذات والوطن بين ضفتي المتوسط

مثل موجة بحر حائرة بين شاطئين يتنقل بطل رواية (باب الوادي) للكاتب الجزائري أحمد طيباوي بين شمال وجنوب حوض البحر المتوسط بحثا عن هويته وحقيقة نسبه بعدما توفيت أمه ودفنت معها سر أبيه.

تبدأ الرواية التي تكتسب اسمها من أحد الأحياء الشعبية بالجزائر بموت الممرضة فتيحة صادقي، التي كرست حياتها كلها لرعاية ابنها الوحيد الذي صار شابا دون أن يرى يوما أبيه.

ومع تعمد الأم إبعاد وحيدها عن الجزائر في أيام مرضها الأخير في رحلة إلى تركيا، ترحل فتيحة تاركة مهمة البوح بالسر إلى أختها فطيمة وأخيها يحيى.

فطيمة امرأة خيرة لم توفق في الزواج وتنفق كل ما لديها على الفقراء والمشردين، بينما يحيى رجل له ماض، إذ كان من أتباع الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي صارعت على السلطة في تسعينيات القرن الماضي وأدخلت البلاد فيما عرف تاريخيا باسم "العشرية السوداء".