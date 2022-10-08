ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يصعق ساوثهامبتون ويرتقي للصدارة
حقق مانشستر سيتي فوزا مهما على حساب نظيره ساوثهامبتون بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم مانشستر سيتي عن طريق جواو كانسيلو مع الدقيقة 20، وأضاف الهدف الثاني فيل فودين في الدقيقة 32.
وفي الدقيقة 49 سجل رياض محرز هدفا رائعا ليعزز النتيجة للسيتي بالهدف الثالث.
ومع الدقيقة 65 سجل النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الرابع.
بهذه النتيجة، وصل رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 23 محتلا المركز الأول، خلف آرسنال صاحب الـ21 نقطة.
ويأتي ساوثهامبتون في المركز 16 برصيد سبع نقاط بعد خسارته للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، ما زاد الضغط على المدرب رالف هازنهوتل.
تشيلسي يعبر وولفرهامبتون
هز كاي هافرتس وكريستيان بوليسيك وأرماندو بروخا الشباك لينتصر تشيلسي 3-صفر على ضيفه وولفرهامبتون واندرارز المتعثر، على استاد ستامفورد بريدج، اليوم السبت، ويحقق أول فوز على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع المدرب الجديد غراهام بوتر.
وتغلب تشيلسي على مضيفه كريستال بالاس في اللحظات الأخيرة في أول مباراة مع بوتر، قبل أن يسحق ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وواصل انتصاراته على ولفرهامبتون، الذي سبق أن أقال مدربه، بنتيجة عكست هيمنته على المباراة.
وسدد تشيلسي 12 كرة في الشوط الأول منها أربع كرات على المرمى، واستحوذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة، لكن كل ذلك لم يأت ثماره بعد إهداره العديد من الفرص وتألق الحارس جوزيه سا.
ونجح هافرتس في منح صاحب الأرض التقدم بضربة رأس في نهاية الشوط الأول عندما لم يستطع سا البعيد عن مرماه التعامل مع ضربة رأس مرت من فوقه إلى داخل الشباك بعد تمريرة عرضية من ميسون ماونت.
وأهدر بوليسيك عدة فرص، وسدد كرة أبعدها سا بصعوبة في الشوط الأول، لكنه هز الشباك بعد عشر دقائق من الاستراحة بعدما تبادل تمرير الكرة مع ماونت قبل أن يضعها من فوق الحارس الذي خرج لملاقاته.
ولم يشكل وولفرهامبتون أي خطورة، وسجل بروخا الهدف الثالث بعد تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش في أمسية مثالية للمدرب بوتر.
ثنائية جيمارايش تقود نيوكاسل للفوز 5-1 على برنتفورد
وفي مباراة أخرى، أحرز برونو جيمارايش هدفين ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 5-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي، ويتقدم إلى المركز الخامس بعد عام واحد ويوم واحد من استحواذ تحالف بقيادة السعودية على النادي.
واعتقد برايان مبومو لاعب برنتفورد أنه افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب وجود إيفان توني في موقف تسلل في بناء الهجمة.
لكن بعد 11 دقيقة تمكن جيمارايش من افتتاح التسجيل بضربة رأس قوية بعد كرة عرضية متقنة من كيران تريبيير في الدقيقة 21.
وأضاف جاكوب ميرفي هدفا ثانيا بعد فترة قصيرة وسط معاناة دفاع برنتفورد، مستفيدا من تمريرة كالوم ويلسون.
وقلص توني الفارق من ركلة جزاء بعد لمسة يد من دان بيرن، لكن جيمارايش أضاف هدفه الثاني ثم سجل ميجيل ألميرون هدفا، وهز إيثان بينوك الشباك بطريق الخطأ في مرماه ليخرج نيوكاسل بانتصار كبير.
وبات نيوكاسل خامسا برصيد 14 نقطة وبفارق أربع نقاط عن برنتفورد صاحب المركز 12.
بورنموث ينتفض ويزيد معاناة ليستر في الدوري الإنجليزي
حرم بورنموث منافسه ليستر سيتي من انتصاره الأول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، حيث انتفض وحوّل تأخره بهدف إلى فوز 2-1، اليوم السبت.
وتركت النتيجة ليستر، الذي خسر مبارياته الخمس خارج أرضه هذا الموسم، في منطقة الهبوط ويحتل المركز 19 بعد خسارته السابعة في تسع مباريات، بينما أصبح بورنموث ثامنا.
وبدأ ليستر بقوة وتقدم بهدف بعد عشر دقائق عن طريق باتسون داكا بعد متابعة تسديدة هارفي بارنز.
ولم يخسر بورنموث منذ تعيين المدرب غاري أونيل بشكل مؤقت، لكنه افتقر للدقة في الثلث الهجومي قبل أن يتحسن في الشوط الثاني.
وأدرك بورنموث التعادل بواسطة فيليب بيلينغ في الدقيقة 68، ثم أكمل الانتفاضة وسجل هدف الفوز بواسطة رايان كريستي بعد أربع دقائق.
رأسية كين تمنح توتنهام الفوز بشق الأنفس على برايتون
وفي مباراة أخرى، ألحق توتنهام هوتسبير بمنافسه برايتون آند هوف ألبيون خسارته الأولى على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد هدف بضربة رأس من المهاجم هاري كين.
وتقدم توتنهام بهدف في الدقيقة 22 عندما أرسل سون هيونغ-مين كرة عرضية حولها ببراعة زميله كين برأسه إلى داخل الشباك ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم.
واختار أنطونيو كونتي مدرب توتنهام على غير العادة الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط بوجود إيف بيسوما، لاعب برايتون السابق، ثم اكتفى بالدفاع بعد التقدم في النتيجة معتمدا على الهجمات المرتدة.
وحاول برايتون الضغط بقوة لإدراك التعادل وصنع عدة فرص أنقذها الحارس هوغو لوريس رغم اقتراب لويس دانك وسولي مارش من التسجيل.
وبدا برايتون حريصا على نيل رضا المشجعين في أول مباراة للمدرب روبرتو دي تسيربي على أرضه واستمر في التقدم للهجوم بعد الاستراحة بينما صنع توتنهام أيضا بعض الفرص، مع أداء دفاعي قوي للفريقين.
وصمد توتنهام حتى النهاية ليعود فريق المدرب كونتي إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في مباراة قمة أمام آرسنال في الجولة الماضية ليصبح الآن على بعد ثلاث نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، بينما تراجع برايتون إلى المركز السادس.