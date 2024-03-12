وصية لماثيو بيري بمليون دولار لتخليد شخصية جسدها وودي آلن

في خبر يثير الفضول والتأمل، ترك النجم الراحل ماثيو بيري، المعروف بدوره في مسلسل "فريندز"، وصية تحمل في طياتها لمسة إبداعية مثيرة. فقد ترك بيري أكثر من مليون دولار في صندوق ائتماني أسسه باسم شخصية فيلم وودي آلن الشهيرة، مشيرًا إلى رغبته في ترك "أغلبية ممتلكاته" لهذا الغرض.

وفقًا لموقع DailyMail.com، كشفت الوثائق القانونية الحصرية عن وجود هذه الوصية التي ترجمت وليست مجرد إرادة. وقد تم تسمية الصندوق الائتماني بـ "Alvy Singer Living Trust"، مشيدًا باسم شخصية آني هول التي جسدها الممثل وودي آلن في فيلم عام 1977.

وعلى الرغم من قيمة الممتلكات الشخصية للنجم التي وُضعت بنحو مليون دولار، إلا أن هذه الأموال لم تكن جزءًا من ثروته الرئيسة التي تُقدَّر بنحو 120 مليون دولار.

وفي تفاصيل أخرى عن الوصية، تبين أن بيري لم يكن ينوي توريث ثروته لأطفال قد ينجبهم بعد عام 2009، ولكنه كرَّس مشاركة منفذين آخرين، بمن في ذلك ليزا فيرجسون، وروبن روزان.

وتعود الممتلكات الأخرى لوالد بيري وأمه وأخته وخطيبته السابقة، راشيل دن. ومن المرجح أن يتولى والدا بيري إدارة الأموال، بما في ذلك إيرادات التمثيل وممتلكات أخرى.

وفيما يتعلق بوفاة بيري، كشف تقرير الطب الشرعي عن وفاته بسبب تأثيرات حادة للكيتامين والغرق، بعدما وُجدت كميات مرتفعة من الكيتامين في جسمه.