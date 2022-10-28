أهداف مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري (فيديو)

تقدم النادي الأهلي بهدف أول عن طريق برونو سافيو مستغلا خطأ فادحا من دفاع الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الجمعة، في السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وجاء هدف برونو سافيو مع الدقيقة 39 بعدما استغل خطأ من مدافع الزمالك الذي أعاد الكرة بشكل خاطئ ليخطفها لاعب الأهلي ويسجلها بشكل رائع (لوب) في شباك محمد عواد، حارس الزمالك.

والنادي الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 11 مرة مقابل 4 مرات للزمالك أقرب منافسيه، بينما فاز طلائع الجيش بآخر نسخة، وحسم اللقب المقاولون العرب وحرس الحدود أيضا.