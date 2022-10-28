أهداف مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري (فيديو)
تقدم النادي الأهلي بهدف أول عن طريق برونو سافيو مستغلا خطأ فادحا من دفاع الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الجمعة، في السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.
وجاء هدف برونو سافيو مع الدقيقة 39 بعدما استغل خطأ من مدافع الزمالك الذي أعاد الكرة بشكل خاطئ ليخطفها لاعب الأهلي ويسجلها بشكل رائع (لوب) في شباك محمد عواد، حارس الزمالك.
والنادي الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 11 مرة مقابل 4 مرات للزمالك أقرب منافسيه، بينما فاز طلائع الجيش بآخر نسخة، وحسم اللقب المقاولون العرب وحرس الحدود أيضا.
وسجل الهدف الثاني للأهلي كريم فؤاد بعد تمريرة متقنة من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 92.
وتقابل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري 7 مرات سابقة فاز الأهلي من خلالها 5 مرات باللقب مقابل مرتين للزمالك.
وبدأت المباريات بين القطبين في كأس السوبر المصري عام 2003 حين تعادل الفريقان 0/0، ثم فاز الأهلي بركلات الترجيح ثم حسم الأهلي لقب نسخة 2008 بنتيجة 2/0 على استاد القاهرة.
وتقابل الفريقان في كأس السوبر المصري عام 2014 على استاد القاهرة وفاز الأهلي بركلات الترجيح، ثم أقيم كأس السوبر لأول مرة في الإمارات عام 2015 على ملعب هزاع بن زايد وفاز الأهلي بنتيجة 3/2.