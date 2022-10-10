سبورت: لاعبو برشلونة يخشون تهاون بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة "سبورت" عن وجود قلق لدى لاعبي برشلونة من عدم جدية فريق بايرن ميونخ الألماني، عند خوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا التي ستجمعه بنظيره إنتر ميلان على ملعب "أليانز أرينا".

وبايرن ميونخ يقترب من ضمان صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا، بينما يتنافس برشلونة وإنتر على مقعد الوصافة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" في تقرير لها، يوم الإثنين، فإن لاعبي برشلونة يعتقدون أن أمامهم خيارًا واحدًا من أجل التأهل إلى الدور التالي في المسابقة، وهو الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة ضد إنتر وبايرن وفيكتوريا بلزن.

وأشارت إلى أن لاعبي برشلونة تحدثوا في غرفة الملابس عن أن بايرن قد يلجأ إلى معاقبة البلوغرانا والإطاحة به من دوري أبطال أوروبا، بعد الصيف المتوتر بين الناديين بسبب صفقة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويخشى اللاعبون ألا يخوض بايرن المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد إنتر بجدية؛ ما يسمح للنيراتزوري بخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي على حساب برشلونة.