رامز جلال وراء إصابة شيرين رضا بكسر في القدم‎

كشف مصدر موثوق أن الفنانة المصرية شيرين رضا أصيبت بكسر في القدم، أثناء تصوير مقلب الفنان رامز جلال، المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2024.

وظهرت شيرين رضا قبل أيام، أثناء استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وهي تتكئ على عكازين، لافتة إلى أنها أصيبت بكسر في القدم أثناء تصوير مسلسل "وبينا ميعاد".

وأكد المصدر، لـ"إرم نيوز"، أن إصابة شيرين لم تكن بسبب المسلسل كما أعلنت ذلك، بل بسبب مقلب رامز جلال، لافتا إلى أنها ليست الفنانة الوحيدة التي تعرضت لإصابة أثناء تصوير المقلب، مؤكدا أن هناك فنانين عدة أصيبوا في المقلب، الذي وصفه بـ"الأخطر" بين مقالب رامز جلال.

ومن المقرر أن تنشر قناة mbc البوستر والبرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال في الأيام القادمة.

وكانت الفنانة غادة عادل قد كشفت بطريقة غير مباشرة عن مشاركتها في برنامج رامز جلال، خلال لقاء تلفزيوني، إذ تحدثت عن ذكرياتها مع مقلب سابق عاشته في برنامج رامز جلال، مشيرة إلى أنه كان من أصعب اللحظات التي مرت عليها.