الدوري الإنجليزي: سبب توقف مباراة آرسنال ضد ليدز يونايتد

توقفت مباراة ليدز يونايتد وآرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا بعد فترة وجيزة من انطلاقها بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ملعب ليدز اليوم الأحد.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في مشاكل لأنظمة اتصالات الحكم مع مساعديه، مما جعلهم غير قادرين على التواصل مع حكم الفيديو المساعد الموجود في غرفة بالملعب.

وبعد توقف المباراة نحو عشر دقائق، تحدث الحكم إلى كلا المديرين الفنين ثم طلب من الفريقين العودة إلى غرفة الملابس وسط صيحات الاستهجان من الجماهير في الملعب.

وقبل المواجهة التي تجمع ليفربول وسيتي اليوم، حل آرسنال المتصدر ضيفا على ليدز يونايتد، الذي لم يخسر على ملعبه هذا الموسم.

وفاز آرسنال بثماني من أصل تسع مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم. ولم يحقق الفريق الفوز في تسع من أول عشر مباريات بالدوري منذ إنجازه موسم 1903-1904 والذي تحقق في دوري الدرجة الثانية.

كما سجل آرسنال أهدافا غزيرة، إذ هز الشباك ثلاث مرات في المباراة الواحدة في آخر ثلاثة لقاءات خاضها في الدوري.

وطلب الحكم من اللاعبين لاحقا العودة إلى الملعب للإحماء تمهيدا لاستئناف المباراة بعد توقف طويل.