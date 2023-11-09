"ديور" لم تستبدل بيلا حديد بعارضة إسرائيلية

نفت وكالة "أسوشيتد برس" خبر استبدال شركة "ديور" Dior لعارضة الأزياء بيلا حديد بزميلتها الإسرائيلية ماي تاغر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تبادلوا في الساعات الماضية أخبارا من مصادر "غير موثقة" تؤكد أن دار الأزياء الفرنسية قد تخلت عن بيلا بسبب تعليقاتها الأخيرة حول الحرب بين إسرائيل وغزة.

وبحسب الوكالة، فإن عقد بيلا مع "ديور" انتهي في مارس 2022. وبينما تعد ماي تاغر واحدة من عدة عارضات ظهرن في حملة ديور الأخيرة لموسم عطلات 2023، إلا أنها سبق وظهرت في إعلانات العام الماضي للدار نفسها مع الممثلة آنيا تايلور.

وأشارت الوكالة إلى أن إشاعة استبدال بيلا ظهرت عندما أطلقت ديور حملتها الجديدة للعطلات، والتي ظهرت فيها "ماي تاغر" ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يربطون ظهور العارضة الإسرائيلية باختفاء بيلا الفلسطينية، دون وجود دليل قاطع أو بيان رسمي من دار الأزياء.