شيرين عبدالوهاب تستعد لفيلمها الوثائقي

تستعد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لعرض فيلمها الوثائقي على "نتفليكس"، والذي يروي قصة حياتها منذ الطفولة وحتى الشهرة.

ووفق موقع "القاهرة 24"، أكدت شيرين مؤخرًا تعاونها مع منصة "نتفليكس" بخصوص هذا الفيلم، وأنها مشغولة حاليًّا بتحضيراته، إذ سجلت بعض المشاهد الخاصة بالفيلم، والمقرر عرضها قريبًا.

وسبق أن صرحت الفنانة المصرية أن الفيلم سيحكي قصة حياتها، وستشاركها طفلة تجسد دورها وهي صغيرة على أن تقدم شيرين دورها في مرحلة النجومية.

وفي سياق مختلف، احتلت شيرين عبد الوهاب، المركز الثاني في قائمة الفنانين الأكثر مبيعًا في أفريقيا، وهي الفنانة الأفريقية الوحيدة التي توجد بهذه القائمة.