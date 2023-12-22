آفاق جديدة.. أهم الاتجاهات التكنولوجية الواعدة في 2024

المركبات ذاتية القيادة: تعد المركبات ذاتية القيادة واحدة من أكثر التقنيات الناشئة إثارة، والتي تهدف إلى تغيير الطريقة التي نفكر بها في وسائل النقل. ومن خلال إلغاء الحاجة إلى الاعتماد على السائقين البشريين، تتمتع المركبات ذاتية القيادة بالقدرة على تحسين السلامة، وتقليل الازدحام المروري، وزيادة القدرة على التنقل لملايين الأشخاص حول العالم.

وفي عام 2024، يمكننا أن نتوقع رؤية المركبات ذاتية القيادة قد تصبح أكثر تقدمًا، مع إدخال تحسينات في مجالات مثل تكنولوجيا الاستشعار والتعلم الآلي والاتصال. وسيمكن ذلك المركبات ذاتية القيادة من التنقل في البيئات المعقدة والتفاعل مع المركبات والبنية التحتية الأخرى في الوقت الفعلي، ما يمهد الطريق لمستقبل لم تعد فيه القيادة هي القاعدة.

وأحد التطبيقات الواعدة للمركبات ذاتية القيادة هو مجال خدمات التنقل، من خلال توفير وسائل نقل آمنة وفعالة من حيث التكلفة. وبالإضافة إلى خدمات التنقل، تتمتع المركبات ذاتية القيادة أيضًا بالقدرة على إحداث تحول في صناعات الخدمات اللوجستية والتوصيل.

حلول الطاقة المتجددة: وافق العالم على أن يكون أكثر مراعاة للبيئة وأن يعمل على مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري في عام 2023. وينتج عن ذلك ازدياد تشغيل السيارات بالكهرباء، واستخدام المنازل لخيارات صديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. والأفضل هو أن الناس أصبحوا يدركون الآثار الكربونية، لذا سيحاولون التقليل منها أو تحويلها إلى طاقة متجددة.

الحوسبة الكمومية: الاتجاه التكنولوجي الرائع التالي هو الحوسبة الكمومية التي لطالما كانت مادة من الخيال العلمي، ولكن في عام 2024، من المقرر أن تصبح حقيقة. وتتمتع هذه التكنولوجيا الناشئة بالقدرة على تحويل قوة الحوسبة كما نعرفها، ما يسمح لنا بحل المشكلات المعقدة بسرعة وعلى نطاق لم يكن من الممكن تصوره في السابق.

وفي جوهرها، تسخر الحوسبة الكمومية مبادئ مفهوم الـ Quantum لمعالجة المعلومات بطريقة مختلفة جوهريًّا عن أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية. فبدلًا من استخدام الـBit لتمثيل البيانات كما هو الحال في الحوسبة الكلاسيكية، تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمومية الـQubit، ما يسمح بإجراء العمليات الحسابية بشكل أسرع أكثر من أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.

وعلى الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير، فقد أظهرت الحوسبة الكمومية بالفعل نتائج واعدة في مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك اكتشاف الأدوية، النمذجة المالية، وتحسين حركة المرور. ومع استمرار نضوج التكنولوجيا، يمكننا أن نتوقع ظهور المزيد من التطبيقات، ما يؤدي إلى تحويل الصناعات وفتح إمكانيات جديدة.