التغير المناخي وتأثيره على النساء في المجتمعات الفقيرة

بينما يستعد العالم لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، سلط تقرير لموقع Voice of America الضوء على تداعيات تغير المناخ على حياة النساء والفتيات على مستوى العالم، والتي غالبًًا ما يتم التغاضي عنها.

وبسرد لقصة مانجو ديفي، العاملة في مزرعة بالقرب من مدينة دلهي الهندية، أكد التقرير الواقع القاسي الذي تواجهه العاملات اللاتي يتحملن التحديات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ، إذ تواجه ديفي تحديات صحية ناجمة عن الظروف القاسية، التي تزداد تعقيدًا بسبب هذه التغيرات.

تعاني ديفي من آلام مبرحة نتيجة العمل الشاق في الحقل، والوقوف لساعات طويلة في مياه الحقل، ترفع أحمالاً ثقيلة في أجواء شديدة الحرارة، وتستخدم مبيدات الآفات والحشرات. هذه الظروف المعيشية القاسية، والتي أدت في النهاية إلى إصابة ديفي بمشاكل صحية خطيرة استلزمت استئصال الرحم، تعكس الضغوط والمخاطر التي تتعرض لها النساء العاملات في المناطق الريفية بسبب آثار تغير المناخ.

وبحسب التقرير، يحشد الناشطون على مستوى العالم جهود صانعي السياسات للاعتراف بالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ على النساء والفتيات، لا سيما في جيوب الفقر. وتتنوع التوصيات لتشمل مجموعة من الحلول، مع تأكيد ضرورة تأمين حقوق المرأة في الأراضي، ورفع دورها المحوري في تشكيل السياسات المناخية. وتتردد الأصوات المطالبة بالمساواة بين الجنسين ضمن مخصصات ميزانية المناخ، وخاصة في الدول النامية مثل الهند.