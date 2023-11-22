التغير المناخي وتأثيره على النساء في المجتمعات الفقيرة
بينما يستعد العالم لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، سلط تقرير لموقع Voice of America الضوء على تداعيات تغير المناخ على حياة النساء والفتيات على مستوى العالم، والتي غالبًًا ما يتم التغاضي عنها.
وبسرد لقصة مانجو ديفي، العاملة في مزرعة بالقرب من مدينة دلهي الهندية، أكد التقرير الواقع القاسي الذي تواجهه العاملات اللاتي يتحملن التحديات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ، إذ تواجه ديفي تحديات صحية ناجمة عن الظروف القاسية، التي تزداد تعقيدًا بسبب هذه التغيرات.
تعاني ديفي من آلام مبرحة نتيجة العمل الشاق في الحقل، والوقوف لساعات طويلة في مياه الحقل، ترفع أحمالاً ثقيلة في أجواء شديدة الحرارة، وتستخدم مبيدات الآفات والحشرات. هذه الظروف المعيشية القاسية، والتي أدت في النهاية إلى إصابة ديفي بمشاكل صحية خطيرة استلزمت استئصال الرحم، تعكس الضغوط والمخاطر التي تتعرض لها النساء العاملات في المناطق الريفية بسبب آثار تغير المناخ.
وبحسب التقرير، يحشد الناشطون على مستوى العالم جهود صانعي السياسات للاعتراف بالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ على النساء والفتيات، لا سيما في جيوب الفقر. وتتنوع التوصيات لتشمل مجموعة من الحلول، مع تأكيد ضرورة تأمين حقوق المرأة في الأراضي، ورفع دورها المحوري في تشكيل السياسات المناخية. وتتردد الأصوات المطالبة بالمساواة بين الجنسين ضمن مخصصات ميزانية المناخ، وخاصة في الدول النامية مثل الهند.
وتؤكد الأمثلة من مناطق جغرافية متنوعة، الترابط بين تغير المناخ وصحة المرأة، فالإصابات بسبب استخدام المبيدات في المزارع، والمضاعفات الناجمة عن الحرارة أثناء العمل في أفران الطوب، تؤثر على رفاهية النساء وسبل عيشهن على مستوى العالم.
وأوضح التقرير أنّ النساء يشكلن جزءًا كبيرًا من القوى العاملة الزراعية، بينما يمتلكن نسبة ضئيلة من الأراضي الزراعية. هذا الخلل المنهجي يؤثر بشكل كبير على قدرة النساء على الاستفادة من فوائد الأراضي الزراعية وعلى قرارات الإدارة والاستثمار فيها. بالتالي، تتعمق الفجوة في التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ، إذ يُصبح من الصعب على النساء الوصول إلى موارد تساعدهن في التكيف مع التحديات البيئية المتغيرة أو في اتخاذ القرارات الزراعية الحاسمة لمواجهة هذه التحديات.
وبالعودة الى مؤتمر تغير المناخ، يؤكد الناشطون، دوره المحوري في تنفيذ تدابير ملموسة تتجاوز المساعدات المالية، وذلك بتطوير سياسات مناخية شاملة تعالج على وجه التحديد تحديات صحة المرأة الناشئة عن تغير المناخ.
ووسط هذه التحديات، يبرز بصيص من الأمل مع اعتراف مؤتمر الأمم المتحدة بتأثير المناخ على الصحة، وهي خطوة حاسمة إلى الأمام في معالجة التداعيات الصحية، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، مثل: النساء، والأطفال، وكبار السن.