السودان.. مطالبة بالقبض على قادة في نظام البشير ظهروا علنًا بعد هروبهم من السجن

طالبت هيئة الاتهام السودانية في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 الشرطة والاستخبارات العسكرية، بالقبض على متهمين موالين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ظهروا في مناطق تقع تحت سيطرة الجيش بعد هروبهم من السجن.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا أول ظهور لرئيس حزب البشير المنحل أحمد هارون، والقيادي في الحزب عوض أحمد الجاز في ولاية كسلا شرقي البلاد، في لقاء يحثان خلاله المواطنين على دعم القوات المسلحة في الحرب الدائرة بينها وبين قوات الدعم السريع.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الهيئة، معز حضرة، في بيان، تلقت "إرم نيوز" نسخة منه أمس الخميس، ظهور هؤلاء في مناطق سيطرة الجيش "أمر مثير للدهشة والاستغراب".

وأشار حضرة إلى أن المتهمين "مستمرون في تحريضهم على الحرب العبثية تحت سمع وبصر جنرالات الجيش السوداني وما تبقى من الشرطة السودانية".

وكان عدد من قادة نظام البشير المتهمين في قضايا جنائية وسياسية وقضايا فساد، هربوا من سجن "كوبر" القومي بالخرطوم عقب اندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منتصف نيسان/ أبريل الماضي.