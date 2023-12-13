صفاء سلطان: صوت أبو عبيدة أحلى من صوت فيروز.. وميا خليفة بطلة

تحدثت الفنانة الأردنية صفاء سلطان بحرقة عن الأوضاع المأساوية، التي يشهدها قطاع غزة وفلسطين، خلال حلولها ضيفة على الإعلامي عطية عوض.

وعبّرت "سلطان" عن حزنها الشديد عما يحدث في غزة، لافتة إلى أنها تستمع صباح كل يوم إلى الناطق باسم كتائب القسام التابعة لحماس (أبو عبيدة)، وصوته بالنسبة إليها "أحلى من صوت فيروز".

وأشادت الفنانة الأردنية بموقف عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، واعتبرت أن موقفها لافت، مبينة أنه "بغض النظر عن أصولها الفلسطينية، فهي ترعرعت في أمريكا ولم تعرفها، ورغم ذلك سجلت موقفًا".

ووصفت الممثلة الإباحية ميا خليفة بـ"البطلة"، لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مبررة وصفها هذا، بالقول إن "هذه المرحلة من التاريخ لتسجيل المواقف، وهي مرحلة حاسمة لكل شخص فينا، ولا تهم هويتك أو تاريخك الشخصي أو ماذا تفعل، بل المهم تسجيل موقف سيسجل في مسيرتك مستقبلًا..".