علماء: دور تغير المناخ في موجات حر شهر يوليو "مؤثر للغاية"

يرجّح تقييم للعلماء أن موجات الحر الشديد التي اجتاحت أمريكا الشمالية وأوروبا والصين هذا الشهر، قد تكون بسبب نشاط الإنسان، الذي لعب دورًا "مؤثرًا دون شك" فيها.

وتسببت الظواهر الجوية المتطرفة خلال شهر يوليو/ تموز في أضرار بأنحاء الكوكب مع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية في الصين والولايات المتحدة وجنوب أوروبا وانتشار حرائق الغابات ونقص المياه وارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الحر الشديد.

وتشير دراسة أعدها فريق إسناد الطقس في العالم، إلى أنه لولا تغيّر المناخ بفعل نشاط البشر لكانت تلك الظواهر هذا الشهر "نادرة للغاية".