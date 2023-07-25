علماء: دور تغير المناخ في موجات حر شهر يوليو "مؤثر للغاية"
يرجّح تقييم للعلماء أن موجات الحر الشديد التي اجتاحت أمريكا الشمالية وأوروبا والصين هذا الشهر، قد تكون بسبب نشاط الإنسان، الذي لعب دورًا "مؤثرًا دون شك" فيها.
وتسببت الظواهر الجوية المتطرفة خلال شهر يوليو/ تموز في أضرار بأنحاء الكوكب مع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية في الصين والولايات المتحدة وجنوب أوروبا وانتشار حرائق الغابات ونقص المياه وارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الحر الشديد.
وتشير دراسة أعدها فريق إسناد الطقس في العالم، إلى أنه لولا تغيّر المناخ بفعل نشاط البشر لكانت تلك الظواهر هذا الشهر "نادرة للغاية".
وقال عز الدين بينتو، من المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، الذي شارك في إجراء الدراسة: "كان من المستحيل عمليًّا ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا وأمريكا الشمالية دون تأثيرات التغير المناخي".
وأضاف "في الصين أصبح الأمر أقرب للحدوث 50 مرة مقارنة بالسابق".
وبحسب تقدير فريق إسناد الطقس في العالم، فإن ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري رفعت درجة حرارة موجة الحر الأوروبية 2.5 درجة مئوية عما كانت عليه، كما أدى لارتفاع موجة الحر في أمريكا الشمالية درجتين مئويتين وفي الصين درجة مئوية واحدة.