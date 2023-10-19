محاكمة إيزابيل أدجاني بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال

تبدأ الخميس في باريس محاكمة النجمة السينمائية الفرنسية إيزابيل أدجاني بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال.

وتم الاشتباه في "أدجاني" بعد تبرع حصلت عليه على أنه قرض، واتخاذها محل إقامة وهميًّا في البرتغال، وهو ما تنفيه بشدة.

وسيطلب وكيلا الدفاع عن النجمة الفرنسية تأجيل المحاكمة نظرًا إلى "عدم تمكنها من ركوب الطائرة" من الولايات المتحدة لإصابتها "بمرض حاد أكده طبيب من نيويورك".

وفُتح التحقيق في عام 2016 مع الممثلة، البالغة 68 عامًا، بعد الكشف عن فضائح "وثائق بنما" المتعلقة بقضايا تهرّب ضريبي عبر حسابات في الملاذات الضريبية.

ويُشتبه في أن أدجاني تلقّت تبرعًا بقيمة مليوني يورو من رجل الأعمال السنغالي رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية السنغالية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية مامادو ديانيا ندياي، لكنها موَّهته تحت غطاء قرض؛ ما مكّنها من التهرب من رسوم (...) بقيمة 1,2 مليون يورو.

كذلك تُتهم أدجاني بأنها اتخذت البرتغال محل إقامة وهميًّا، ما أتاح لها التهرب من ضرائب دخل بقيمة 236 ألف يورو.