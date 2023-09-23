نقاش بين نادل وصاحب مطعم حول "الأجر المتدنّي" يثير جدلًا في إيطاليا

تداول رواد تطبيق "تيك توك"، على نطاق واسع، في إيطاليا، مقطع فيديو لنادل يطالب صاحب مطعم بأجر أفضل مقابل ساعات عمله، احتجاجًا على الأجر المتدني الذي يتقاضاه، في بلد لا يزال العديد من الشباب يتقاضون فيه أجورًا متدنية غير مصرح بها.

ويظهر في المقطع، "الشاب محمد"، ويعمل في مطعم في مودينا، بالقرب من بولونيا، وهو يقول، عند انتهاء دوامه البالغ 6 ساعات من السادسة مساء إلى منتصف الليل، إنه خدم عشرات الزبائن وبعضهم يعامله معاملة "سيئة جدًا" إلى درجة أنه يكاد يبكي.

وجاء حديث "محمد" بعد تسلمه أجره البالغ 20 يورو فقط من صاحب المطعم، أي بمعدل يزيد قليلاً على 3 يورو في الساعة، والذي لا يستحق عنه علاوات اجتماعية أو معاشًا تقاعديًا، نظرًا لأن عمله غير مصرح به.