الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا في شجار هندرسون وغابرييل خلال مباراة ليفربول وآرسنال
أكد الناطق الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيق في شجار الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، قائد ليفربول، والبرازيلي غابرييل دوس سانتوس، لاعب آرسنال، خلال مواجهة الفريقين في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.
وحدث الشجار أثناء إعلان الحكم مايكل أولفر عن ضربة جزاء لصالح آرسنال، وكانت النتيجة التعادل 2-2 قبل أن يسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث وهدف الفوز بنجاحه في تنفيذ الركلة.
وتدافع اللاعبان جوردان هندرسون وغابرييل بالأكتاف قبل أن يوجه قائد ليفربول كلمات لمنافسه، ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن كان التحقيق يخص الكلمات التي تفوه بها هندرسون لكنه أكد أنه سيحقق في الأحداث بالتعاون مع المراقبين.
وكانت صحيفة "ميرور" قد أكدت أن جوردان هندرسون كان غاضبا من مستوى زملائه، خصوصا المدافعين ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك بسبب عدم دفاعهما بشكل جيد، وشوهد وهو يتناقش معهما في نفق غرف الملابس بعد نهاية الشوط الأول.
وحسب الصحيفة، فقد ناقش هندرسون استغلال المنافس للجهة اليمنى من الدفاع التي يشغلها ترينت ألكسندر أرنولد لدرجة أنه كلما اخترقها حصل على هدف.
وأكدت الصحيفة أن غضب جوردان هندرسون من مستوى زملائه يشير لتصدعات في ليفربول وخلافات بين لاعبيه.
وفاز آرسنال 3-2 على ليفربول ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بعد 24 ساعة من فقدانها لصالح مانشستر سيتي الفائز على ساوثهامبتون 4-0.
وتراجع ليفربول للمركز العاشر برصيد 10 نقاط من 8 لقاءات بفارق 14 نقطة عن آرسنال المتصدر و13 عن مانشستر سيتي الثاني، وكلاهما لعب 9 لقاءات.
وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "الهدف المبكر كان عكس كل ما أردناه، كان أسوأ شيء يمكن أن يحدث، كان يجب أن ندافع بشكل أفضل".
وأضاف: "لقد استحقينا التعادل 1-1 في الشوط الأول الذي كان الأفضل لنا، لكننا تعرضنا لهجمات مرتدة، كان علينا القيام بالأشياء الجيدة مرة أخرى وهذا ما لم نفعله في الشوط الثاني، لسنا في السباق على اللقب".
وتابع: "انتهت هذه المباراة الآن، لقد فعلنا الكثير من الأشياء الجيدة ضد أحد أكثر الفرق تألقاً في الدرجة، يمكنك أن تخسر هنا، لكننا كنا بحاجة إلى ثلاث نقاط. علينا أن نحرزها".