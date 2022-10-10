الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا في شجار هندرسون وغابرييل خلال مباراة ليفربول وآرسنال

أكد الناطق الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيق في شجار الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، قائد ليفربول، والبرازيلي غابرييل دوس سانتوس، لاعب آرسنال، خلال مواجهة الفريقين في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.

وحدث الشجار أثناء إعلان الحكم مايكل أولفر عن ضربة جزاء لصالح آرسنال، وكانت النتيجة التعادل 2-2 قبل أن يسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث وهدف الفوز بنجاحه في تنفيذ الركلة.

وتدافع اللاعبان جوردان هندرسون وغابرييل بالأكتاف قبل أن يوجه قائد ليفربول كلمات لمنافسه، ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن كان التحقيق يخص الكلمات التي تفوه بها هندرسون لكنه أكد أنه سيحقق في الأحداث بالتعاون مع المراقبين.

وكانت صحيفة "ميرور" قد أكدت أن جوردان هندرسون كان غاضبا من مستوى زملائه، خصوصا المدافعين ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك بسبب عدم دفاعهما بشكل جيد، وشوهد وهو يتناقش معهما في نفق غرف الملابس بعد نهاية الشوط الأول.

وحسب الصحيفة، فقد ناقش هندرسون استغلال المنافس للجهة اليمنى من الدفاع التي يشغلها ترينت ألكسندر أرنولد لدرجة أنه كلما اخترقها حصل على هدف.

وأكدت الصحيفة أن غضب جوردان هندرسون من مستوى زملائه يشير لتصدعات في ليفربول وخلافات بين لاعبيه.