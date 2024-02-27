السعودية نوف الحميد تعود للواجهة بعد سنوات من وفاة ابنها المأساوية (فيديو)

عادت قصة السعودية، نوف بنت عبدالرحمن الحميد، إلى التداول مجدداً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعاطف واسع معها وهي تروي بعض التفاصيل عن وفاة ولدها المأساوية قبل سنوات قليلة.

وتوفي عبدالرحمن وهو بعمر ثلاث سنوات مختنقاً في سيارة الأسرة بعد أن تم نسيانه فيها خلال فترة الظهيرة الحارة في المملكة عقب عودتهم من زيارة عائلية، بينما تبادلت الأم والخادمة الفلبينية الاتهامات بالمسؤولية عن نسيانه.

وظهرت الأم المكلومة التي ألفت كتاباً فيما بعد عن تجربتها مع تلك الحادثة، في مقطع فيديو جديد تروي فيه تفاصيل عما جرى فيما ذلك اليوم.

وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية، وسيل من عبارات التعاطف مع الأم، بينما ينقسم الجميع بين من يُحمّل المسؤولية للخادمة أو للأم فيما جرى، ويرى فريق ثالث أن الطفل قضى استجابة لقدره.