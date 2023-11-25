مقتل 9 في حريق بمركز تسوق في باكستان

أعلن مسؤولون في كراتشي أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 35 بجروح، اليوم السبت، إثر حريق اندلع في قسم من مركز تجاري في العاصمة التجارية لباكستان.

وقال شهيد حسين المتحدث باسم منظمة "شيبا"، التي تدير أجهزة الإنقاذ إن "عناصر الإنقاذ انتشلوا 11 جثة" من تحت الأنقاض.

وأضاف أنّ 35 شخصا أصيبوا بجروح بينهم 7 إصابتهم خطرة. وقال "تم إنقاذ 40 شخصا على الأقل".

واندلع الحريق في الطابق الرابع من مركز "آر جي" للتسوق، المؤلف من ستة طوابق في المدينة الساحلية.

وأوضح حسين أنّ الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في أحد المولدات سرعان ما اجتاح طابقين من مركز التسوق.