حسرة وغضب محمد صلاح بعد هدف فوز ليدز يونايتد على ليفربول
ظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، غاضبا وحزينا بشدة بعدما استقبلت شباك فريقه هدفا قاتلا من ليدز يونايتد، أدى لخسارته المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.
وظهر صلاح في الصور المتداولة عقب اللقاء وهو ينحني غاضبا وغير مصدق ما حدث في الدقائق الأخيرة حيث كانت المباراة تتجه للتعادل، خاصة أنه أحرز هدف التعادل لفريقه.
وهز كريسنسيو سمرفيل الشباك في الدقيقة 89 ليمنح ليدز يونايتد المتعثر فوزا مفاجئا 2-1 على مضيفه ليفربول، في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، والخروج من منطقة الهبوط.
وتلقى صاحب الأرض ضربة قوية في البداية عندما أخطأ المدافع جو غوميز في تمرير الكرة إلى حارسه أليسون الذي تحرك بعيدا عن مرماه لتتهيأ أمام رودريغو ليضعها في المرمى الخالي.
وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك محمد صلاح التعادل لليفربول من تمريرة آندي روبرتسون العرضية بتسديدة مباشرة في الشباك ليشعل حماس جماهير الفريق الذي بدأ السعي خلف هدف الفوز.
وتألق إيلان ميلييه حارس ليدز وتعامل مع جميع محاولات ليفربول في الشوط الثاني ومهد الطريق أمام سمرفيل الذي خطف النقاط الثلاث.
وبفوزه الثالث في 12 مباراة تقدم ليدز إلى المركز 15 برصيد 12 نقطة.
وتراجع ليفربول، الذي كان خسر أمام نوتنغهام فورست متذيل الترتيب الأسبوع الماضي، إلى المركز التاسع وله 16 نقطة.