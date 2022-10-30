حسرة وغضب محمد صلاح بعد هدف فوز ليدز يونايتد على ليفربول

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، غاضبا وحزينا بشدة بعدما استقبلت شباك فريقه هدفا قاتلا من ليدز يونايتد، أدى لخسارته المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

وظهر صلاح في الصور المتداولة عقب اللقاء وهو ينحني غاضبا وغير مصدق ما حدث في الدقائق الأخيرة حيث كانت المباراة تتجه للتعادل، خاصة أنه أحرز هدف التعادل لفريقه.

وهز كريسنسيو سمرفيل الشباك في الدقيقة 89 ليمنح ليدز يونايتد المتعثر فوزا مفاجئا 2-1 على مضيفه ليفربول، في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، والخروج من منطقة الهبوط.