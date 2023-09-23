بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي.. راسل براند يندد بـ"تواطؤ الدولة والفساد"

وتحدث الممثل البريطاني، الجمعة، عن "أسبوع استثنائي ومحبط"، دون التعليق على الاتهامات التي وُجهت إليه.

وأضاف: "إنني بحاجة إلى دعمكم الآن أكثر من أيّ وقت مضى، وأكثر مما كنت لأتصوّر"، دون التعليق على التحقيق المشترك الذي أجرته صحيفة "ذي تايمز"، والأسبوعية "صنداي تايمز"، والقناة الرابعة البريطانية، ونُشر الأسبوع الماضي.

ونفى براند (48 عامًا) بشدة الاتهامات الصادرة بحقه، مؤكدًا أن علاقاته كانت على الدوام "بالتراضي".

وأعلنت دار "بلوبيرد" للنشر التي كانت تعتزم طرح كتاب يحمل توقيع راسل براند نهاية العام الحالي، تعليق "جميع المنشورات المستقبلية" مع الممثل الكوميدي، بينما ألغت منصة "يوتيوب" تداول محتواه.