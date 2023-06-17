تامر هجرس عن "المساكنة": يجب احترام ديننا وعاداتنا

انتقد الممثل المصري تامر هجرس، الجدل المثار مؤخرا، بشأن "المساكنة" بين الرجل والمرأة، مشددا على ضرورة احترام العرب والمسلمين طقوسَهم وتقاليدَهم.

وأكد هجرس أن "المساكنة" فكر غربي، لافتا إلى أنه لم يكن يعلم بشأن الجدل الذي اشتعل قبل أسابيع بعد طرحه من الإعلامية السورية سارة نخلة في برنامجها على قناة "هي".

وأوضح في تصريحات لـ"المصري اليوم"، أنه لم يسمع قبل بذلك، لكن المساكنة فكر غربي، معلقا: "نحن كعرب ومسلمين يجب علينا احترام طقوسنا وتقاليدنا التي تربينا عليها ونحن مؤمنون بها، كما يجب أن نحترم ديننا، وهناك أشياء يجب ألا نفعلها بسبب تعليمنا وتربيتنا".

وقال أيضا، إنه لا يمانع من دخول ابنتيه في مجال التمثيل، لكنه اكتشف أنهما غير مهتمتين به نهائيا.