حمامات باموكالي التركية.. بِرَك ينابيع ساخنة بنيت للملكة كليوباترا

تُعَدّ حمامات كليوباترا المعروفة أيضًا باسم بركة "باموكالي" العتيقة من المعالم السياحية الشهيرة في تركيا الحديثة، وهناك اعتقاد شبه مؤكد بأنها استضافت ملكة مصر البطلمية نفسها.

وتقع تلك الحمامات أو البرَك فيما كان في السابق مدينة هيرابوليس اليونانية القديمة، وبسبب هذه الينابيع الساخنة، فقد جذب الموقع مجموعة متنوعة من الشعوب القديمة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الفَريجوين، والإغريق، والرومان.

وخلال فترة من الزمن في القرن الثالث عشر، أصبحت المدينة القديمة مهجورة، وظلت أطلالها الرائعة غير معروفة أو مجهولة إلى حد كبير حتى بدأت أعمال التنقيب في القرن التاسع عشر.

وفي الوقت الحاضر، كما في العصور القديمة، تجذب الينابيع الساخنة آلاف الزوار الباحثين عن الاسترخاء في المياه.