"يوتيوب" يعلق أرباح قنوات الممثل الكوميدي راسل براند

علقت "يوتيوب" أرباح النجم الكوميدي راسل براند على قناته، التي تضم 6 ملايين مشترك، وتدرّ عليه ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني سنويًّا، بسبب "انتهاك سياستها".

ووفق موقع "ديلي ميل"، فبموجب شروط التعليق، سيظل مسموحًا لـ"براند" نشر مقاطع عبر قناته، لكنه لن يتمكن من تحصيل أي عائدات على الإعلانات.

وقالت "يوتيوب" في بيان: "إذا كان سلوك منشئ المحتوى خارج المنصة يضر بمستخدمينا أو موظفينا أو نظامنا البيئي، فإننا نتخذ إجراءات لحماية المجتمع".

وأضاف البيان: "ينطبق هذا القرار على جميع القنوات التي قد يملكها أو يديرها راسل براند".

وتأتي هذه الأخبار بعد تأجيل جولة فنية مفترضة كذلك لراسل براند في أعقاب اتهامات تزعم ارتكابه إساءات واعتداءات جنسية.

ونفى الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند ارتكاب أي مخالفات جنائية، ردًّا على تقرير صحفي اتهمه فيه بارتكابه اعتداءات جنسية منها الاغتصاب، على مدى سبع سنوات، وفي أوج شهرته.

وتابع مدافعًا عن نفسه: "تتعلق هذه الادعاءات بالوقت الذي كنت أمارس فيه العمل العام، عندما كنت أظهر في الصحف طوال الوقت، وكذلك في الأفلام.. كانت علاقاتي دومًا بالتراضي".

واتهمت شخصيات ومعجبون ومدافعون عن الممثل البريطاني، "النظام العالمي الجديد"، بتعمد تشويه سمعة "براند"، مبررين ذلك بأنه كان من بين الأشخاص الذين "رفضوا الانصياع لأجندته".