القضاء العراقي يعاقب شخصاً فجر سيارة مفخخة بحفل زفاف

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، إصدار حكم إعدام بحق شخص قام بتفجير سيارة مفخخة على حفل زفاف في محافظة الأنبار، غرب البلاد.

وقال المجلس في بيان له: "محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم اعترف بقيامه بتفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة واستهداف حفل زفاف ذهب ضحيته عدد من الشهداء وإصابة عدد من الجرحى".

وأضاف البيان أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/ 3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وبالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، إلا أن القوات الأمنية ما تزال تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في عدد من المدن العراقية.

ويواصل عناصر التنظيم شن هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، يسقط خلالها أعداد من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.