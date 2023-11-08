"نينتندو" تُعد فيلما من عالم لعبتها "ذي ليجند أوف زيلدا"

أعلنت شركة "نينتندو" اليابانية العملاقة لألعاب الفيديو، الثلاثاء، أنها في طور إعداد فيلم مستوحى من عالم لعبتها "ذي ليجند أوف زيلدا"، بعد النجاح الأخير الذي حققه في دور السينما فيلم "سوبر ماريو براذرز" الذي يتناول إحدى شخصياتها البارزة.

وسيتولّى إخراج الفيلم ويس بول، مُخرج أفلام "مايز رانر" الثلاثة، فيما سيُشارك في إنتاجه أفي أراد، الذي أشرف على أفلام كثيرة من سلسلة "سبايدر مان".

وعلى غرار ما أنجزه في فيلم "سوبر ماريو براذرز"، سيشارك شيجيرو مياموتو، الذي ابتكر عالمي ماريو وزيلدا، في اقتباس مغامرات شخصية "لينك" (الشخصية الرئيسية في "ذي ليجند أوف زيلدا") للشاشة الكبيرة.

وقال مياموتو في منشور لـ"نينتندو" عبر مواقع التواصل: "أعمل على الفيلم (...) منذ سنوات عدة"، موضحًا أن الشركة "ستكون منخرطة بصورة كبيرة في إنتاج العمل".

وأضاف "سيستغرق اكتماله بعض الوقت، لكن آمل أن تكونوا متحمّسين لمشاهدته".

ولم تُعلن "نينتندو" بعد أي تفاصيل عن حبكة فيلم "زيلدا" أو طاقم الممثلين فيه.