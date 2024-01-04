خبراء: تصاعد التوتر بين إسرائيل وحماس لا يعني توسع الصراع

بدورها، حمّلت إيران الداعمة لحماس وحزب الله، إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية انفجارين أسفرا، أمس الأربعاء، عن مقتل 84 شخصًا على الأقل، في ذكرى مقتل اللواء قاسم سليماني قبل أربع سنوات بغارة أمريكية في العراق.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال في التفجيرين، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف".

في غضون ذلك، حمّل العراق والحشد الشعبي الولايات المتحدة مسؤولية "قصف أمريكي" أدى إلى مقتل أحد القادة العسكريين في الفصيل، في بغداد، اليوم الخميس.

وأودى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر بحياة نحو 1140 شخصًا، وفق حصيلة صحفية تستند إلى بيانات رسمية، كما أُخذ نحو 250 شخصًا رهائن، لا يزال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب أرقام الجيش الإسرائيلي.

وتقصف إسرائيل منذ ذلك الحين قطاع غزة بشكل عنيف يترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع هجوم بري؛ ما أدى إلى مقتل 22438 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

حرب مع لبنان؟

ويعتبر صالح العاروري أبرز شخصية في حماس تقتل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وإذا كانت إسرائيل وراء الهجوم، سيكون ذلك أول هجوم من نوعه في بيروت منذ الحرب التي استمرت شهرًا بين إسرائيل وميليشيا حزب الله عام 2006، والتي دُمّرت خلالها مساحات شاسعة من جنوب لبنان، وأودت بحياة 1200 لبناني معظمهم مدنيون، و160 إسرائيليًّا معظمهم جنود.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية خانقة، فيما أدى الجمود السياسي إلى توقف المساعدات الدولية.

وبعد مقتل العاروري، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء الماضي، إن قواته "في حالة تأهب دفاعًا وهجومًا.. نحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات".