خبراء: تصاعد التوتر بين إسرائيل وحماس لا يعني توسع الصراع
تزايدت المخاوف من توسّع رقعة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة عبر المنطقة، بعد الهجومين في لبنان والعراق، والانفجارين في إيران، لكن خبراء يقولون إنه من غير المرجح نشوب صراع أوسع في الوقت الحالي.
ماذا حصل؟
بعد قرابة ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، تصاعدت التوترات في المنطقة.
وأعلنت لبنان وحماس ومسؤول أمريكي أن إسرائيل كانت وراء غارة جوية أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة الفلسطينية، صالح العاروري (57 عامًا)، في معقل ميليشيا حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الثلاثاء الماضي.
لكن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال العاروري، وهو أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، لكنها اتهمته بتدبير العديد من الهجمات.
بدورها، حمّلت إيران الداعمة لحماس وحزب الله، إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية انفجارين أسفرا، أمس الأربعاء، عن مقتل 84 شخصًا على الأقل، في ذكرى مقتل اللواء قاسم سليماني قبل أربع سنوات بغارة أمريكية في العراق.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال في التفجيرين، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف".
في غضون ذلك، حمّل العراق والحشد الشعبي الولايات المتحدة مسؤولية "قصف أمريكي" أدى إلى مقتل أحد القادة العسكريين في الفصيل، في بغداد، اليوم الخميس.
وأودى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر بحياة نحو 1140 شخصًا، وفق حصيلة صحفية تستند إلى بيانات رسمية، كما أُخذ نحو 250 شخصًا رهائن، لا يزال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب أرقام الجيش الإسرائيلي.
وتقصف إسرائيل منذ ذلك الحين قطاع غزة بشكل عنيف يترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع هجوم بري؛ ما أدى إلى مقتل 22438 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
حرب مع لبنان؟
ويعتبر صالح العاروري أبرز شخصية في حماس تقتل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وإذا كانت إسرائيل وراء الهجوم، سيكون ذلك أول هجوم من نوعه في بيروت منذ الحرب التي استمرت شهرًا بين إسرائيل وميليشيا حزب الله عام 2006، والتي دُمّرت خلالها مساحات شاسعة من جنوب لبنان، وأودت بحياة 1200 لبناني معظمهم مدنيون، و160 إسرائيليًّا معظمهم جنود.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية خانقة، فيما أدى الجمود السياسي إلى توقف المساعدات الدولية.
وبعد مقتل العاروري، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء الماضي، إن قواته "في حالة تأهب دفاعًا وهجومًا.. نحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات".
من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مارك ريغيف، إن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الاغتيال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك لم يكن "هجومًا على الدولة اللبنانية" أو حزب الله.
وحذّر أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، أمس الأربعاء، إسرائيل من شنّ حرب على لبنان، مؤكدًا أن قتال الحزب حينها سيكون "بلا ضوابط".
وأضاف أن اغتيال العاروري "اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته"، مشددًا على أنه "لن يمر من دون رد وعقاب".
من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف في بيروت، كريم البيطار، إن الهجوم "مثير للقلق".
وأوضح أنه "حتى لو لم تكن إيران أو حزب الله أو إسرائيل تريد حربًا مفتوحة، فإن الحسابات الخاطئة وعمليات انتقامية غير مدروسة جيدًا قد تؤدي إلى تفجير الوضع".
من جهتها، قالت الأستاذة في جامعة كارديف البريطانية والخبيرة في شؤون حزب الله، أمل سعد: "سيكون على حزب الله الرد بطريقة تحذر إسرائيل من عدم تكرار ذلك".
واستدركت: "لكنه لا يستطيع الرد بطريقة لا تترك لإسرائيل من خيار سوى شن حرب شاملة"، مشيرة إلى أنه سيتعين على حزب الله أيضًا تعزيز الأمن لمسؤولي حماس الآخرين الموجودين في بيروت.
وقالت مهى يحيى، من مركز كارنيغي للشرق الأوسط: "لا أعتقد أن حزب الله ستكون لديه رغبة في جر لبنان إلى نزاع كبير في هذه اللحظة والتوقيت بالتحديد نظرًا إلى الوضع الإقليمي".
صراع إقليمي؟
وقال مدير البحوث في جامعة ليون، فابريس بالانش، إنه من غير المحتمل اندلاع حرب إقليمية.
وأضاف: "الإيرانيون لا يريدون مواجهة مع إسرائيل، وكذلك حزب الله؛ لأنهم يعرفون أنهم سيكونون في موقف دفاعي".
وأوضح أنه "إذا تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي فإن الأمريكيين سيردون"، وبدلًا من ذلك، من المرجح أن تكتفي إيران بالرد من خلال مواصلة عرقلة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وفق بالانش.
وشنّت ميليشيا الحوثي في اليمن، المتحالفة مع إيران، أكثر من 20 هجومًا على سفن تجارية حول المضيق الجنوبي للبحر الأحمر، عند باب المندب؛ ما أدى إلى عرقلة الشحن في ممر مائي يمر عبره 12% من التجارة العالمية.
وقال بالانش: "يجب على الإيرانيين الرد، لكن ليس بشكل مباشر.. إغلاق باب المندب مكلف جدًّا" للذين يستخدمون هذا الطريق الإستراتيجي.