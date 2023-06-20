خبير: تغيرات المناخ هي "الأخطر" منذ العصر الجليدي

أكد المهندس وخبير المناخ أديب أسطا، أن العالم اليوم بات يشهد درجات حرارة أعلى بكثير من المتوقع.

وقال في لقاء عبر إذاعة "المدينة إف إم" السورية، إن الحرارة وصلت إلى حدود غير معقولة في مناطق مختلفة من العالم، أبرزها تسجيل منطقة في العراق درجة حرارة وصلت إلى 65، بينما سجلت عواصم أوروبية درجات حرارة فاقت الثلاثين.