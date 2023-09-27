حريق نينوى.. "مصير مجهول" لمئات المفقودين تحت الأنقاض
خلف حريق قاعة "الهيثم" المأساوي في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية، عشرات القتلى والمصابين، وسط غياب حصيلة رسمية لعدد الوفيات حتى اللحظة.
وقال شهود عيان - ينتظرون أي نبأ عن أقرباء مفقودين لهم - إنه لم يكن هناك سوى مخرج واحد في القاعة، عند اندلاع النيران التي التهمت المكان في ثوانٍ معدودة.
وأعلنت مديرية الصحة في وقت سابق عن وفاة 93 شخصًا على الأقل، وأكثر من مئة مصاب.
وفي ترجيح للدفاع المدني، فإنّ عدد الوفيات يفوق 150 شخصًا، مع تجاوز عدد المصابين الـ200 مصاب.
ووفق ما نقلته "فرانس برس"، تواجه السلطات العراقية كابوسًا أسوأ، إذ كانت القاعة تضم ما يفوق 850 شخصًا، لا يزال أغلبهم تحت الأنقاض، وسط ترجيحات بوجود بعض الناجين، بعد محاصرتهم في أجزاء معينة من القاعة، بينما ينتظر المئات من المفقودين "مصيرًا مجهولًا".