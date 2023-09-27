حريق نينوى.. "مصير مجهول" لمئات المفقودين تحت الأنقاض

خلف حريق قاعة "الهيثم" المأساوي في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية، عشرات القتلى والمصابين، وسط غياب حصيلة رسمية لعدد الوفيات حتى اللحظة.

وقال شهود عيان - ينتظرون أي نبأ عن أقرباء مفقودين لهم - إنه لم يكن هناك سوى مخرج واحد في القاعة، عند اندلاع النيران التي التهمت المكان في ثوانٍ معدودة.