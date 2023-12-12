فرقة "مسار إجباري" تستعد لأغنية "روح الروح" دعما لغزة

تستعد الفرقة الغنائية المصرية "مسار إجباري" خلال الشهر الجاري، لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "روح الروح"، دعما للقضية الفلسطينية.

وأعلنت "مسار إجباري" كذلك عبر حسابها في "إنستغرام" عن إحياء ثلاث حفلات منتصف هذا الشهر، تحت شعار "أنا موجود من أجل غزة"، والمستلهمة من أغنيتها الشهيرة "أنا موجود لسه قادر على الصمود"، والتي قررت إعادة تقديمها بشكل يناسب أحداث غزة.

وفي بيان رسمي، نوّهت فرقة "مسار إجباري" بأنها ستتبرع بجزء من عائدات الحفلات لصالح أهالي غزة.