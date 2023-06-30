"بوجلود" و"الهيدورة".. أبرز عادات المغاربة في عيد الأضحى

يشترك المسلمون حول العالم في شعائر عيد الأضحى والتقاليد التي ترافقه، ومع ذلك، تحرص دول إسلامية كثيرة على حفظ ما يبرز ثقافتها المحلية الخاصة في العيد.

ولعل ما يلفت من التقاليد البارزة؛ تقليد واحد لكن بمسميات مختلفة شائعة في المغرب وهو "بيلماون" أو "بو جلود" أو "بولبطاين"، حيث ينتشر خصوصًا في مناطق أمازيغية، ويستمر مع أيام عيد الأضحى.