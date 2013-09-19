نيجيرية ملكة جمال المسلمات لعام 2013

جاكارتا - انتخبت الطالبة النيجيرية أوبابييي عائشة اجيبولا البالغة من العمر 21 عاما لتكون "ملكة جمال المسلمات" وهي مسابقة تقام للمرة الأولى وقد فازت برحلة الى مكة المكرمة.

وقد اجشهت الفائزة بالبكاء عند إعلان فوزها من قبل لجنة التحكيم، إلا أن أجيبولا ركعت بعد ذلك وبدأت بالصلاة.

وشاركت في النسخة الأولى لمسابقة "مسلمة وورلد" 500 شابة وخضعن لاختبارات في التقوى وكان عليهن أن يوضحن الدافع الذي حملهن إلى ارتداء الحجاب وهو شرط أساسي للمشاركة في المسابقة.

واختيرت 20 شابة من إيران وماليزيا وبروناي ونيجيريا وبنغلادش وإندونيسيا للمشاركة في المرحلة النهائية في إندونيسيا حيث خضعن لتحضير روحي استمر ثلاثة أيام.

حيث كانت المتسابقات يستيقظن فجراً لتأدية الصلاة ويمارسن الرياضة ويتلون القرآن.