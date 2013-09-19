فيلم قصير من إخراج مادونا

أعلنت ملكة البوب الأمريكية "مادونا"، عن نيتها في عرض فيلم قصير من إخراجها، على شبكة الانترنت مجاناً، وذلك بالتعاون مع المصور "ستيفين كلاين".

وذكرت مادونا في بيان صحفي، أن الفيلم الذي يبلغ مدته 17 دقيقة، يمكن تحميله من خلال ما يسمى بالـ "تورنت"، اعتباراً من 24 سبتمبر الجاري.

والفيلم الجديد بعنوان "مشروع ثورة سري" عبارة عن مبادرة فنية جديدة للحرية الشخصية.

وأعربت مادونا في البيان، عن أملها في أن يكون فيلمها "دعوة للاهتمام بذلك"، مضيفة أنها تريد تشجيع الناس على التعبير عن أنفسهم فنيًا لمكافحة "القمع والتعصب والغرور".

وتظهر في ثلاثة مقاطع دعائية للفيلم المصور بالأبيض والأسود مشاهد عنف وتعذيب في أحد السجون.