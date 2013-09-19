استياء جزائري من الشاب خالد

عبّر الكثير من المواطنين الجزائريين عن استيائهم لحصول المطرب الجزائري "الشاب خالد" على الجنسية المغربية، وقد وصفه البعض بالخيانة، فيما رأى البعض الآخر بأن الجزائر لم تخسر شيئاً. واكتظت مواقع التواصل الاجتماعى بتعليقات الجزائريين على هذا النبأ مثل "بالسلامة".. "يالها من خيانة".. "الجزائر لم تفقد شيئا.. فهو مخادع كبير ومدمن مخدرات".. "نحن لسنا بحاجة لمثل هؤلاء الفنانين".

وقد سخر بعض النشطاء الجزائريين، من السبب الذي أعلنه الشاب خالد لتركه فرنسا، حين أكد على خوفه على أولاده من الإقامة فيها، خاصة بعد أن أقرت قانون زواج المثليين جنسياً. وعلى الجانب الآخر أعرب جزء من الشعب الجزائرى عن اعتقاده بحرية الشاب خالد فى اختيار الجنسية التى يريدها، مشيرين إلى أن لديه بالفعل أصول مغربية، فهو من أم مغربية وأب جزائرى، فربما شعر أنه استعاد جنسيته المغربية. وتساءل البعض "لماذا لايثار مثل هذا الجدل بشأن كبار المسئولين الذين يحملون جنسية مزدوجة؟ وإذا كنا نقبل بحصول رياضينا على الجنسية الفرنسية-الجزائرية، فلماذا كل ذلك عندما يكون ازدواج الجنسية متعلق ببلد عربى مسلم؟".