"وول ستريت" ترتفع إلى مستويات قياسية

نيويورك -(رويترز)

ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلاً عند الفتح اليوم الخميس وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 إلى مستوى قياسي جديد بعد يوم من مفاجأة البنك المركزي الأمريكي للأسواق، بقرار الإبقاء على برنامج التحفيز النقدي.

وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 14.1 نقطة أو 0.09 في المئة إلى 15691.04 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 الأوسع نطاقاً 4.25 نقطة أو 0.25 في المئة إلى 1729.77 نقطة.

وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم الشركات التكنولوجية 14.4 نقطة أو 0.38 في المئة إلى 3798.09 نقطة.