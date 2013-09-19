دار الإفتاء المصرية تدين الإرهاب

القاهرة- (خاص) من محمد عبد الحميد

أدانت دار الإفتاء المصرية بشدة الجرائم التي ترتكب ضد جنود وضباط الجيش المصري في سيناء وغيرها من مدن مصر من قبل الجماعات الإرهابية.

وقال مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، إن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن أمر حرمته الشريعه الإسلامية تحريما قاطعا ورفضته رفضا كليا بجميع أشكاله وألوانه وصوره، لأن هذه العمليات الإرهابية قائمة على الإثم والعدوان وترويع الآمنين وإخلال وسلب لأمن المجتمع وطمأنينته.

ولفت إلى أنه يحتسب أبناء مصر الأبرار من شهداء الواجب ممن يسقطون يوميا برصاص الإرهاب والغدر في سيناء، وغيرها من مدن مصر.