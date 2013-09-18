فاران وكوينتراو يعودان إلى ريال مدريد

أبوظبي- (خاص) من نورالدين ميفراني

أصدر فريق ريال مدريد الإسباني بيانا أكد فيه أن مدافعه الفرنسي رافائيل فاران عاد لصفوف المجموعة بعد فترة غياب طويلة بسبب العملية الجراحية التي أجريت له في أيار/مايو، وكذلك عودة المدافع الأيسر البرتغالي فابيو كونتراو أيضا بعد غياب عن الفريق بسبب إصابته رفقة المنتخب البرتغالي في لقاء ودي أمام البرازيل.

وتعتبر عودة الشاب الفرنسي رافائيل فاران (20 سنة) خبر سعيدا لعشاق النادي الملكي حيث كان أحد اكتشافات البرتغالي جوزي مورينيو الذي دفع به أساسيا على حساب عدة لاعبين مخضرمين كالبرتغاليين بيبي وكارفاليو والإسباني ألبيول، وقدم مستويات رائعة في وسط الدفاع خصوصا في مقابلات الكلاسيكو أمام برشلونة في كأس الملك والدوري وسجل على الفريق الكتلاني هدفين.

وتعرض الشاب الفرنسي لإصابة أمام إسبانيول برشلونة في الدوري الإسباني في ماي 2013 و أجرى عملية جراحية غيبته عن صفوف الفريق الملكي وتشكل عودته حلا مثاليا للمشاكل الدفاعية للفريق .

وكان الفرنسي زين دين زيدان وراء قدومه لإسبانيا والتوقيع لريال مدريد قادما من فريق لانس الفرنسي حيث أقنعه بالالتحاق بالفريق الملكي.

كما تعطي عودة المدافع البرتغالي فابيو كونترا المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خيارات مهمة في أجنحة الدفاع بين مقابلات الدوري ودوري أبطال أوروبا في انتظار عودة الظهير البرازيلي مارسيليو والأهم عودة متوسط ميدان منتخب إسبانيا تشابي ألونزو.

و تدرب اللاعبان رفقة المجموعة التي لم تشارك في لقاء غلطة سراي بشكل عاد في انتظار بداية مشاركتهما رفقة الفريق الأول.