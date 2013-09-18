مصر تطرح سندات خزانة صفرية جديدة

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

ضمن خطتها لتنويع المنتجات المالية الحكومية، أعلنت وزارة المالية المصرية عن الترتيب لطرح دفعة جديدة من السندات ”صفرية الكوبون“ الأسبوع المقبل، وذلك بعد نجاح أول إصدار لهذه السندات الاثنين الماضي بقيمة مليار جنيه، حيث تلقت الوزارة طلبات بقيمة 3.164 مليار جنيه بمعدل تغطيته 3.11 مرة مما يعكس مدي الإقبال الشديد من الجهاز المصرفي على الإصدار الجديد.

وأوضحت الوزارة أن البنوك المشاركة في نظام المتعاملين الرئيسيين في الأوراق المالية الحكومية تقدمت بأسعار تنافسية للفوز بهذا الإصدار، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة الذي تم قبوله 10.745%، وبلغ الحد الأقصى للفائدة المقبولة 10.820%، كما شهدت طروحات سندات الخزانة تراجعا جديدا في سعر الفائدة بمعدل 2%، حيث انخفضت أسعار الفائدة على إصدار الخمس سنوات بمعدل 2.9%، كما انخفضت الفائدة على سندات العشر سنوات بمعدل 1.6%.

وأشارت الوزارة إلى أن السندات ”صفرية الكوبون“ تم تحديد مدة استحقاقها بـ 18 شهر كي تلبي لاحتياجات البنوك لأدوات تساعد في توفيق آجال محافظ الاستثمار لديها، وكذلك لسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية لتكون نقطة وصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية ويزيد من سيولتها.