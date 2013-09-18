إسرائيل تتوقع بقاء الأسد في السلطة

القدس- (خاص) من محمود الفروخ

أكد قائد المنطقة الشمالية في جيش الإحتلال الإسرائيلي يائير غولان، بأنه كان يتحتّم عزل الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنه رجح بقاءه في السلطة لسنين طويلة.

وقال غولان في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة الأربعاء: "إن المعارضة السورية لم تتمكن بعد من خلق بديل للنظام السوري، كما أنه توقع بقاء سوريا مصدراً للاضطراب الإقليمي فترة طويلة".

وقلل غولان من خطورة التهديد الذي تمثله تنظيمات الجهاد العالمي الناشطة في سوريا حالياً واصفاً إياها بـ"عدو شرير" ولكن بدائي نسبياً خاصة وأنه غير مدعوم من أي قوة إقليمية.

ورأى غولان أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يدرك جيداً أن لبنان سيلحق به دمار هائل في أي مواجهة قادمة مع إسرائيل عارضاً عليه بالتالي عدم اختبار الموقف الإسرائيلي، واصفا اياه بالخصم الجاد الذي لا يجوز التهاون فيه.