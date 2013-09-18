قبلة تخدش حياء طالبات سعوديات

الرياض – أبدت طالبات سعوديات استياءهن من صورة اعتبرنها ”خادشة للحياء“ معلقة في الصالة التي يقمن فيها بالصلاة في جامعتهن.

ونشرت صحف ومواقع محلية صورة قالت إنها معلقة في الصالة الخارجية لكلية التربية والآداب بـ ”عرعر“ -شمال المملكة العربية السعودية- تمثل (قبلة لشاب وفتاة) ما اعتبرته الطالبات وأولياء أمورهن خدشاً للحياء. مستنكرين ”عدم اكتراث إدارة الكلية لهذا الخطأ أو إزالته“ بعد مطالبات متكررة من الطالبات والأهالي.

واعتبر بعض أهالي الطالبات أن وضع الصورة في الساحة لا يليق بكلية وضعت على جدارها عبارة ”التربية والآداب“، وأشاروا إلى أن الطالبات حاولن الوصول لإدارة الكلية للإبلاغ عن المخالفة دون جدوى، وأخبرن الأستاذات اللاتي يعملن في الكلية إلا أنهن ”لم يُعرنَ الأمر أي اهتمام“.

ويتساءل مراقبون؛ في حال كانت الصورة صحيحة، فأين الرقابة الرسمية والدينية المتمثلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوّلة بمتابعة حالات كهذه في محاولة للحفاظ على العادات والتقاليد الدينية والاجتماعية في السعودية، أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة.