مصر وغانا في برج العرب.. أو المغرب

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

بات استاد برج العرب بالإسكندرية هو الأقرب لإستضافة مباراة مصر مع غانا في الجولة الحاسمة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014.

وستقام مباراة الذهاب في غانا، على أن تُلعب مباراة العودة في مصر.

وأكدت مصادر بإتحاد الكرة المصري لـ"إرم" أن استاد برج العرب "العسكري" بالاسكندرية هو الأقرب لإستضافة المباراة وفقاً لآخر مناقشات دارت مع وزارتي الدفاع والداخلية.

ووفقاً لقواعد الفيفا يجل أن تحدد مصر ملعب مباراة الإياب قبل 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويسعى اتحاد الكرة المصري لإقامة المباراة بحضور الجماهير، سواء بسعة الملعب الكاملة التي تصلى إلى 60 ألف، أو حتى بحضور 30 ألفا على الأقل.

ولم تخرج دولة المغرب من إمكانية استضافة المباراة إذا ما تعقدت الأمور مجدداً، خاصة بعد ابتعاد مصر عن مواجهة تونس والجزائر.

يذكر أن حملات إلكترونية مصرية قد انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي لمطالبة وزارتي الدفاع والداخلية بإقامة المباراة الفاصلة على استاد القاهرة بحضور جماهيري كامل العدد.