اليمن.. مدير أمن مأرب ينجو من الاغتيال

صنعاء – (خاص) من سفيان جبران

أصيب خمسة جنود بينهم ضابط وخبير متفجرات في محاولة لاغتيال العميد حميد الضراب ذهب مدير أمن محافظة مأرب شرق اليمن، بعبوة ناسفة وضعها مجهول قرب سيارة مدير الأمن.

وأوضح مصدر محلي لموقع ”ارم“ أن العبوة كانت مرتبطة بشريحة اتصال وأنها انفجرت أثناء ما كان الخبير يحاول تفكيكها.

وقال المصدر إن مدير الأمن العميد حميد الضراب ذهب ومرافقيه لتأدية واجب العزاء في حارة المستشفى العسكري وسط مركز المحافظة ليعزي أحد معارفه بوفاة أمه وأن مرافقيه تفاجأوا بعبوة ناسفة مرتبطة بجوال بداخله شريحة، وبعد ساعتين بدأوا بتفكيكها لكن من وضعها سبقهم وقام بتفجيرها عن طريق الاتصال.

وينفرد موقع ”إرم“ بنشر أسماء الجرحى

– مبروك المخلافي … إصابة بالبطن

– احمد عبد الله علي … شظية بالرجل اليسرى

– ماجد سعيد عبد الله … شظية في القدم اليمنى

– راشد محمد العريفي .. شظية بالقدم اليسرى

– محمد احمد عبد الله… شظية بالرجل اليمنى