حلم الفراشة يصعد بـ ”مهند“ إلى الأوسكار

اسطنبول – دخل فيلم ”حلم الفراشة“ للمخرج يلماز أردوغان أحدث أفلام النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ ”مهند“ قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار بدورته الـ86 في فئة أفضل فيلم أجنبي.

وكان وزير الثقافة والسياحي التركي، عمر جليك: قد أبلغ مخرج الفيلم بدخوله القائمة.

ويشارك في بطولة الفيلم فرح زينب عبد الله الشهيرة بـ“إيلين“ في مسلسل ”على مر الزمان“، ومرت فرات الشهير بدور ”حسين“ في مسلسل ”لا مكان لا وطن“، والممثلة بلجيم بيلجين، وتدور قصته حول شابان، شاعران، يقعان في حب فتاة ويتراهنان على كسب قلبها، ويتباريان في كتابة أجمل قصيدة لها، ثم لقيا حتفهما بمرض السل في العشرينات من عمرهما. حسبما ذكر موقع ”جولولي“.

ومن ناحية أخرى، زار كيفانج تاتليتوج أسبانيا مؤخراً، وتحديداً مدينة برشلونه، حيث خضع لجلسة تصوير لصالح الماركة العالمية ”مافي“ بصفته الوجه الاعلاني لها، وأثناء تواجده في برشلونة زار مهند عدة نوادي ليلية، وظهر في صور مع حسناوات برشلونه، الأمر الذي أثار غيرة معجباته في تركيا والعالم العربي.