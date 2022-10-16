الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد الوصل في دوري أدنوك للمحترفين
يستضيف فريق الشارقة منافسه الوصل، مساء اليوم الأحد، في مواجهة مثيرة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.
ويلتقي أيضاً، اليوم الأحد، الظفرة منافسه البطائح، كما يلعب بني ياس ضد النصر، ويواجه عجمان منافسه خورفكان في نفس الجولة.
وانطلقت الجولة بفوز شباب الأهلي دبي على الجزيرة بنتيجة 2-1، كما تغلب الوحدة خارج دياره على العين بنتيجة 3-2، بخلاف فوز اتحاد كلباء على دبا الفجيرة بنتيجة 2-0.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد الوصل في دوري أدنوك للمحترفين.
الموعد والقنوات الناقلة
يستضيف ملعب الشارقة المواجهة التي تجمع بين الشارقة وضيفه الوصل في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.
ترتيب الفريقين
يتصدر الشارقة جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 13 نقطة، وحقق الشارقة 4 انتصارات وتعادلا وحيدا دون هزيمة.
وسجل الشارقة 14 هدفاً واستقبل 5 أهداف، ويقود الفريق المدرب الروماني أولاريو كوزمين.
ويحتل الوصل المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وحقق الوصل 3 انتصارات وتعادلين دون هزيمة.
وسجل الوصل 11 هدفاً واستقبل 5 أهداف، ويقود الفريق المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي.
وفاز الشارقة في آخر لقاء ضد الوصل يوم 22 فبراير الماضي بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.
وحقق الوصل آخر فوز له على حساب الشارقة في الدوري يوم 11 مايو 2019 بنتيجة 3-2.
أسلحة الشارقة
يخوض الشارقة اختباراً جديداً بحثاً عن تحقيق الفوز وتعزيز الصدارة خاصة في ظل كون هذه المواجهة أمام الوصل صاحب المركز الثاني.
وقال أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الشارقة، في المؤتمر الصحفي، إن فريقه أمام مواجهة صعبة لأن الوصل في مستوى متصاعد ويملك فريقاً متوازناً.
وأشار إلى أن الفريق بحاجة لتحقيق الفوز على حساب الوصل وسيبذل قصارى جهده لحصد النقاط الثلاث وتعزيز الصدارة.
ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى درويش محمد وأمامه الرباعي كوستاس مانولاس وسالم سلطان وخالد الظنحاني وماركوس ميلوني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماجد راشد وبجواره محمد عبد الباسط وميراليم بيانيتش وفي الهجوم لوان بيريرا وكايو لوكاس وباكو ألكاسير.
أوراق الوصل
يخوض الوصل المواجهة أملاً في تحقيق الفوز على الشارقة وحصد النقاط الثلاث واعتلاء صدارة الترتيب.
وأكد المدرب خوان بيتزي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن فريقه جاهز لمواجهة الشارقة ويسعى لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث موضحاً أن المباراة مهمة جداً بالنسبة لفريقه، بغض النظر عن كونها مواجهة الصدارة إلا أن الوصل يسعى لتحقيق الفوز على الشارقة في عقر داره.
ويعتمد الوصل على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد السناني وأمامه الرباعي غابرييل دي سوزا وسفيان بوفتيني وألكسندر فاسيلغيفيتش وسالم العزيزي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره فابيو ليما وحسن إبراهيم وتوماس شانكلاي وفي الهجوم علي صالح وغلبرتو أوليفيرا.
وقال شاكر عبد الفتاح، مدرب العين الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن الشارقة يقدم موسماً مميزاً لأنه بنى فريقاً قوياً باستقدام مدرب بقدرات كوزمين ونجوم عالميين مثل ألكاسير وبيانيتش ومانولاس كانوا يلعبون في أكبر أندية أوروبا.
وأضاف: "الوصل يلعب كرة جماعية سريعة وهجومية ولكن مواجهة الشارقة اختبار حقيقي لقدرات تشكيلة المدرب بيتزي".