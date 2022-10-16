الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد الوصل في دوري أدنوك للمحترفين

يستضيف فريق الشارقة منافسه الوصل، مساء اليوم الأحد، في مواجهة مثيرة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويلتقي أيضاً، اليوم الأحد، الظفرة منافسه البطائح، كما يلعب بني ياس ضد النصر، ويواجه عجمان منافسه خورفكان في نفس الجولة.

وانطلقت الجولة بفوز شباب الأهلي دبي على الجزيرة بنتيجة 2-1، كما تغلب الوحدة خارج دياره على العين بنتيجة 3-2، بخلاف فوز اتحاد كلباء على دبا الفجيرة بنتيجة 2-0.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد الوصل في دوري أدنوك للمحترفين.

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الشارقة المواجهة التي تجمع بين الشارقة وضيفه الوصل في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.