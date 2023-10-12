تضامنا مع غزة.. مجلس الوزراء الكويتي يوجه بإيقاف جميع الحفلات

وجه مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، وزارة الإعلام بضرورة إيقاف جميع مظاهر الاحتفالات الفنية، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وفق بيان رسمي نشره مركز الاتصال الحكومي عبر منصة "إكس".

ووفق البيان، فإن التوجيه جاء بسبب الأحداث والتطورات التي تشهدها غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وحدادًا على أرواح القتلى في فلسطين.