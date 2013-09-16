الصين تفتتح أعلى مطار مدني في العالم

بكين – افتتحت بكين أعلى مطار مدني في العالم في منطقة نائية ومضطربة في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين مما سيؤدي الى اختصار زمن الرحلات من عاصمة الإقليم من يومين إلى ساعة تقريباً.

ويقع مطار داو تشنغ في جارزي وهي منطقة من سيتشوان يغلب على سكانها، التبتيون، على ارتفاع 4411 متراً فوق مستوى سطح البحر وبهذا ينتزع لقب أعلى مطار في العالم من مطار قامدو بهضبة التبت الذي يقع على ارتفاع 4334 متراً فوق مستوى سطح البحر.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنّ الرحلات في البداية ستكون إلى شنغدو العاصمة الإقليمية والتي تبعد مسافة يومين بالحافلة. وتبدأ الرحلات الى مدن منها شنغهاي وجوانغتشو في موعد لاحق.

وأضافت الوكالة أنّ المطار الذي تبلغ تكلفته 1.58 مليار يوان (285 مليون دولار) مصمم لاستيعاب 280 ألف راكب في العام.

وبدأت الصين برنامجاً بعدة مليارات من الدولارات في الأعوام القليلة الماضية لتجديد المطارات القديمة وبناء مطارات جديدة خاصة في الغرب النائي كوسيلة لدعم الاقتصاد.