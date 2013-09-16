تركي يقتل خطيبته بسبب ”الفيس بوك“

دايلان – أقدم رجل تركي، 46 عاماً، على قتل خطيبته البريطانية، 56 عاماً، رمياً بالرصاص بعد أن وجدها تحادث رجلاً على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، وهو الرجل الذي اتضح لاحقاً أنه طليقها الذي يعيش في السعودية.

وذكرت صحيفة كويتية، أنّ شرطة مدينة ”دايلان التركية“، ألقت القبض على فيلاي أكار، بتهمة قتل كاثرين آن بيري، بعد أن حصلت بينهما مشادة، لدى اكتشافه أنها كانت تحادث رجلاً عبر موقع ”فيس بوك“، حيث عاتبها بشدة فنهرته وطلبت منه ألا يتدخل في شؤونها الخاصة.

ووفقاً لتفاصيل القضية فإن أكار، عاد إلى منزل صديقته، حيث كان مسلحاً بمسدس، وأطلق النار عليها وعلى أفراد أسرتها، فقتلها على الفور، بينما أصاب والدتها الثمانينية وابنها العشريني بإصابات خطيرة.

وكشفت التحقيقات، أنّ الشخص الذي كانت تحادثه، عبر موقع ”فيس بوك“، هو في واقع الأمر زوجها السابق ”إيان“، الذي يقيم ويعمل حالياً في السعودية، وأنهما كانا يدردشان على ما يبدو بشأن ابنهما.

وقال أكار، خلال التحقيقات، إنه أقدم على قتل بيري، بعد أن أهانته بتصرفاتها وبكلامها، وإنكار علاقتهما منذ أن وصل أفراد أسرتها للإقامة معها في تركيا.

وأوضح أكار أنه كان متزوجاً حتى عام 2010، من اخرى آيرلندية، لكنه طلقها من أجل بيري، موضحاً أن ذلك كان من بين الأسباب، التي أثارت غيرته ضدّ خطيبته التي رأى أنها لم تراع تلك التضحية من جانبه.