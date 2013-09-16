وفاة ضابط أردني كبير في القدس المحتلة

عمّان – (خاص)

أعلن موقع "والّا" العبري مساء الأحد وفاة ضابط أردني كبير كان يعالج في مستشفى هداسا الاسرائيلي في منطقة عين كارم في القدس المحتلة منذ فترة.

وأشار الموقع الى أن الضابط الذي توفي كان يعاني من مرض السرطان وتوفي ليلة الاحد في المستشفى، مشيراً الى أن طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الأردني هبطت ظهر الإثنين في مهبط المستشفى، لنقل جثمانه الى الاردن.

ومستشفى هداسا عين كارم هو مركز طبي في القدس، وهي بمثابة المستشفى الرئيسي في المدينة وضواحيها.

ويقع مجمع المستشفى في الجنوب الغربي من القدس، بالقرب من حي عين كارم، والمستشفى هو جزء من مركز هداسا الطبي، ويحتوي على 700 سرير ويعتبر واحداً من أكثر المستشفيات تقدماً في إسرائيل.