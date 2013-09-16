هروب 22 فتاة يمنية خلال شهرين

إب (اليمن) – (خاص)

قال مسؤول أمني في محافظة إب وسط اليمن إن 22 شابة اختفين خلال الشهرين الماضيين في أعلى رقم لهروب الفتيات في البلاد.

وقال المسؤول في جهاز الشرطة الجنائية بالمحافظة العقيد أحمد دهمان أن الفتيات الهاربات تتراوح أعمارهن بين (15-22) عاماً. واستبعد وجود حالات اختطاف، متهماً أسر الفتيات بالادعاء عند الإبلاغ عن اختفاء الفتاة بأنها اختطفت تجنباً لردة فعل المجتمع تجاه الأسرة.

وأضاف دهمان إن الأسباب التي تقف وراء تلك الظاهرة تتمثل في ”انتشار الجوالات لدى المراهقات مما يسهل عليهن التواصل مع الشباب واستخدام الإنترنت وعدم رقابة الأسرة وانتشار العنف الأسري وإرغام الفتيات على الزواج دون أخذ موافقتهن“.