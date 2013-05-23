أكبر معمر يصل الي قمة جبل ايفرست

إرم - وصل متسلق جبال ياباني في الثمانين من عمره و سبق أن أجريت له اربع جراحات في القلب، إلى قمة جبل ايفرست اليوم الخميس ليصبح أكبر معمر يتسلق أعلى جبل في العالم.

ووصل يويتشير ميورا إلى قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترا في حوالي الساعة برفقة ثلاثة يابانيين اخرين من بينهم ابنه بالإضافة إلى ستة نيباليين.

قال ميورا لأفراد اسرته ومحبيه في طوكيو من فوق قمة ايفرست في مكالمة عبر هاتف متصل بالاقمار الصناعية "أشعر بسعادة غامرة."

وانتزع ميورا، الذي تسلق ايفرست للمرة الاولى سنة 2003 وكرر الانجاز بعد ذلك بخمس سنوات، لقب أكبر معمر يصل إلى قمة الجبل من النيبالي مين باهادور شيرتشان الذي وصل إلى قمة ايفرست بينما كان عمره 76 عاما في 2008 .